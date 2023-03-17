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Yağışlı hava nedeniyle şehir hastanesi yolunda kazalar meydana geldi

Yağışlı hava nedeniyle şehir hastanesi yolunda kazalar meydana geldi
Yağışlı hava nedeniyle şehir hastanesi yolunda kazalar meydana geldi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne giden yolda yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler kaza yaptı. Bir otomobil takla atarken, bir minibüs ise refüje çıkarak durabildi.

Yağışlı hava nedeniyle şehir hastanesi yolunda kazalar meydana geldi - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde Başakşehir'de meydana geldi. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giden yol güzergahındaki araç sürücüleri yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçlardan birisi takla atarak durabilirken, diğeri ise orta refüjde asılı kaldı. Kazalar sonucunda herhangi bir yaralanma olmazken, İBB'ye bağlı ekipler yolda dubalama işlemi yaparak trafik güvenliğini sağlamaya çalıştı.

Batuhan Toprak

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