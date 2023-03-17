Yağışlı hava nedeniyle şehir hastanesi yolunda kazalar meydana geldi

Kaza, akşam saatlerinde Başakşehir'de meydana geldi. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giden yol güzergahındaki araç sürücüleri yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçlardan birisi takla atarak durabilirken, diğeri ise orta refüjde asılı kaldı. Kazalar sonucunda herhangi bir yaralanma olmazken, İBB'ye bağlı ekipler yolda dubalama işlemi yaparak trafik güvenliğini sağlamaya çalıştı.

Batuhan Toprak

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.