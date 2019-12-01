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Yağmur altında meşaleli evlilik teklifi

Yağmur altında meşaleli evlilik teklifi
Yağmur altında meşaleli evlilik teklifi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir genç, insan yoğunluğunun en çok olduğu caddede yağmur altında kız arkadaşına meşaleler eşliğinde evlenme teklifi etti.

Abdulkerim Badır isimli genç, Sakarya'nın en işlek caddelerinden olan Çark Caddesi'nde yağmurun altında meşaleler eşliğinde uzun yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşı Ayşegül Belen'e evlenme teklifinde bulundu.

Abdulkerim Badır, kız arkadaşı Ayşenur Belen'e ilginç bir evlilik teklifinde bulunmak için plan yapıp, arkadaşlarından ve yakınlarından yardım istedi.

Gencin arkadaşları ve yakınları Çark Caddesi'nde pankart açıp, evlilik teklifinin yapılacağı yere meşaleler yerleştirdikten sonra çifti beklemeye başladı.

Gençlerin alana gelmesiyle Abdulkerim Badır'ın arkadaşları, ‘Benimle evlenir misin Ayşenur' yazılı pankartı açıp, meşaleleri yaktı. Badır, cebindeki tek taş yüzüğü çıkartıp, şaşkına dönen sevgilisinin önünde diz çöktü. Genç kızın evlilik teklifini kabul etmesi üzerine çift yüzüğü parmağına takarak birbirlerine sarıldı.

Çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken, çevreden geçen vatandaşlar ise yaşananları meraklı gözlerle izledi.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya
 

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