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Yağmur aniden bastırdı, yollar göle döndü

Yağmur aniden bastırdı, yollar göle döndü
Yağmur aniden bastırdı, yollar göle döndü

Karabük’te aniden bastıran sağanak yağmur yolları göle çevirdi.

Karabük'te akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur sonucu sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar ise kendileri yağmurdan korumak için etrafa kaçıştı. 10 dakika boyunca etkili olan ve metrekareye 3.5 kilogram yağışın düştüğü Karabük'te cadde ve sokaklar adeta dere yatağına döndü. Meteoroloji yetkilileri kent genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışların 6 Mayıs Çarşamba gününe kadar devam edeceğini, vatandaşların ani sel ve baskınlara karşın duyarlı olması istendi.,

Yasin Erdem

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