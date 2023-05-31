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Yağmur İzmir Çiğli'yi vurdu, vatandaşlar dizine kadar sularda yürüdü

Yağmur İzmir Çiğli'yi vurdu, vatandaşlar dizine kadar sularda yürüdü
Yağmur İzmir Çiğli'yi vurdu, vatandaşlar dizine kadar sularda yürüdü

İzmir’in Çiğli ilçesinde, etkili olan sağanak yağış caddeleri sular altında bırakırken, bazı iş yerlerini su bastı, vatandaşlar dizine kadar sularda yürümek zorunda kaldı.

Yağmur İzmir Çiğli’yi vurdu, vatandaşlar dizine kadar sularda yürüdü - Tıkla İzle

Sağanak yağış, İzmir kent genelinde etkili oluyor. Yağış, Çiğli ilçesinde de aniden bastırdı. Sağanakla beraber kentteki caddelerde adeta göle döndü, vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar, dizine kadar su birikintisinde yürürken, bölgedeki iş yerlerini de su bastı. Kimi vatandaşlarda, su birikintisi önünde çaresizce bekleyerek yağmurun durmasını bekledi. Esnafta, alt yapıya isyan ederek Çiğli Belediyesine tepki gösterdi.

Muhammet Şerif Recepoğlu

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