Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir D765 kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet İ. idaresindeki 34 AL 2759 plakalı Fiat marka otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda takla atarak ters devrildi. Otomobilin kullanılamaz hele geldiği kazada, sürücü İsmet İnan ile araçta bulunan Hüseyin C., Ekrem Ç. ve Binevş C. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Hasan Ay



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