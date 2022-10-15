Yağmur sebebiyle yıkılan istinat duvarı otomobili hurdaya çevirdi

Olay, Manavgat'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Sabah başlayan ve doluyla birlikte etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Aydınevler Mahallesi 5519 sokak üzerinde bulunan bir deponun istinat duvarı park halindeki 07 AFC 47 plakalı 2003 model Honda marka otomobilin üzerine yıkıldı.

Hurdaya dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, göçen duvarın parçaları geniş bir alana yayıldı. Havanın aşırı yağmurlu olmasından dolayı sokakta insan bulunmaması muhtemel bir faciayı önlemiş oldu.

Arif Kaplan



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