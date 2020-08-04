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Yağmur sonrası çıkan gök kuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Yağmur sonrası çıkan gök kuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Yağmur sonrası çıkan gök kuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sabah erken saatlerde bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sonrası çıkan gök kuşağı ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yağmur sonrası çıkan gök kuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu - Tıkla İzle

Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçelerinde sabahın erken saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren şiddetli sağanak, İskenderun'un bazı bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. İskenderun-Adana yolunun bir bölümü yağmur nedeniyle su altında kalırken, sanayi sitesinde ve Dumlupınar Mahallesi'nde bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Alt yapı yetersizliği olan bölgelerde su taşkınları yaşanırken bayram sonrası heyecanla iş yerlerini açtıklarını belirten esnaf, her yağmurda aynı çileyi çektiklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Yaklaşık yarım saat süren yağmurun ardından ortaya çıkan gök kuşağı ise kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Ahmet Seher

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