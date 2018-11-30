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Yağmur sonrası zincirleme kaza: 5 yaralı

Yağmur sonrası zincirleme kaza: 5 yaralı
Yağmur sonrası zincirleme kaza: 5 yaralı

Kırıkkale’de sağanak yağışın ardından meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 7. kilometresinde Organize Sanayi Bölgesindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağışın ardından yolun kayganlaşması nedeniyle Volkan Elitaş'ın kullandığı 05 RE 413 plakalı otomobil, Ankara istikametine seyreden Oğuzhan Aygün idaresindeki 06 BHB 694 plakalı otomobil ile Yasin Erdem Alıcılıoğlu idaresindeki 06 EY 4518 plakalı otomobil arka arkaya çarpıştı. Zincirleme kazada araçlarda bulunan Fatih Elitaş (42), Can Elitaş (20), Esra Aygün (48), Serpil Aygün (20) ve Erhan Elitaş (20) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. D-200 karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hasan Ay
 

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