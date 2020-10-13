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Yağmur sularına kapılan kadını vatandaşlar kurtardı

Yağmur sularına kapılan kadını vatandaşlar kurtardı
Yağmur sularına kapılan kadını vatandaşlar kurtardı

İzmir’de sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bazı işyerlerini su bastı. Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yağmur sularına düşen bir kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yağmur sularına kapılan kadını vatandaşlar kurtardı - Tıkla İzle

İzmir'de öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini gök gürültülü sağanağa bırakınca cadde ve sokaklar göle döndü. Kentin birçok noktasında yol seviyesinden düşük işyerlerini su basarken, Karabağlar ve Konak ilçelerinin sınırı konumundaki İnönü Caddesi'nde yer alan bazı işyeri sahipleri zor anlar yaşadı. Öte yandan Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yağmur sularına düşen bir kadın, çevredeki vatandaşlarca kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri paylaşan vatandaşlar, kadını güçlükle kurtardıklarını belirtti.

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