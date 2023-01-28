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Yağmur yerini kara bıraktı, dağlar beyaz örtüyle kaplandı

Yağmur yerini kara bıraktı, dağlar beyaz örtüyle kaplandı
Yağmur yerini kara bıraktı, dağlar beyaz örtüyle kaplandı

Bolu'nun gözde turizm merkezi Abant Gölü Milli Parkı’nda akşam saatlerinde etkili olan yağmur, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlde yüksek bölgeler beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve turistlerin yılın 4 mevsimi ilgi odağı haline gelen Abant Gölü Milli Parkı'nda Ocak ayının son günlerinde kış güzelliği yaşanıyor. Dün akşam saatlerinde Abant Milli Parkı'nda etkili olan yağmur yağışı, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Dağların zirvelerini beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı sonrasında güzel görüntüler ortaya çıktı. Sabah saatlerinde göl çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, eşsiz manzarayla bol bol fotoğraf çektirdi.

İlhami Çetin - Enes Özkan

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