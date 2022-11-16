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Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar başlarına poşet geçirdi

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar başlarına poşet geçirdi
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar başlarına poşet geçirdi

Şanlıurfa’da etkisini sürdüren yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için başlarına poşet geçirdi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar başlarına poşet geçirdi - Tıkla İzle

Şanlıurfa'da sağanak yağmur etkili oluyor. Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur yağışı çiftçilerin yüzünü güldürürken, yaya ve sürücülere ise zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Cadde ve sokaklarda yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için başlarına poşet geçirerek yoluna devam etti. Yağmur yağışının Cuma gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bekir Şeyhanlı

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