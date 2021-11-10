Yağmura kimse aldırmadı, hayat adeta durdu

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Sivas tarihi kent meydanında tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, il protokolü, askeri erkân, emniyet güçleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalınan sirenlerle 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Yoldan geçen vatandaşların da yağmura rağmen saygı duruşuna eşlik ettiği törenin sonunda İstiklal Marşı okundu.

Öte Yandan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde de anma yürüyüşü düzenlendi. Akademisyenler Rektörlük binası önünden Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

Tokatta ise temizli işçileri saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte Ata için saygı duruşunda bulundu.

Tokat'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatını 83. yılında Tokat'ta hafif yağmur yağışı altında yapılan törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma töreni Tokat Valisi Ozan Balcı, Garnizon ve 48. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te siren çalınarak saygı duruşuna geçildi. Tüm yurtta olduğu gibi Tokat'ta da Ata'ya saygı için hayat 2 dakikalığına durdu. Polisler, sağlık görevlileri, öğrenciler ve yoldan araçlarıyla geçen vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Belediye temizlik işçileri temizli yaparken işlerini bırakarak saygı duruşuna geçti.

Yozgat'ta Atatürk´ün ölümünün 83. yılında hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te Yozgat'ta şehrin temizliği ile görevli işçiler çalışmalarını bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yıl dönümünde Yozgat'ta ´ta törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı´nda düzenlenen tören Atatürk Anıtı´na çelenk sunması ile başladı. Atatürk´ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05´i gösterdiği sırada siren çalınarak saygı duruşuna geçildi. Tüm yurtta olduğu gibi Yozgat´ta da Ata´ya saygı için hayat 2 dakikalığına durdu. Araçlarından inen şoförler, yayalar oldukları yerde durarak 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Sirenlerle birlikte şehir merkezinde temizlik görevlileri işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Volkan Kaplan - Nurhan İçmez - Bahadır Muhlis Gökgül

