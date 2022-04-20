Yağmurda, çamurda oyun oynayan çocuklara ‘oyun çadırı'

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan Ogün Sever Okur, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çağırkanlı Mahallesi'nde çadırda aileleriyle birlikte yaşayan çocukların oyun ihtiyaçlarını karşılamak istedi.

Bunun için arayışlara giren Okur, Yüreğir Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı iş birliğinde 'oyun çadırı' yaptırdı. Çadırın etrafına tuvalet, içerisine de çocuklar için onlarca oyuncak koyan Okur'a Türk Kızılayı'nda görevli eğitmenler de destek verdi.

2 eğitmen haftanın 3 günü çadıra gelerek çocuklarla birlikte oyun oynuyor. Öte yandan, Suriye'de avukatlık yapan ancak iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen İbrahim El Ahmed de çocuklara çadırda her gün temel düzeyde eğitim veriyor.

“Oyuncak desteği bekliyoruz”

Her geçen gün ‘oyun çadırı'na gelen çocuk sayısı arttığı için de Ogün Sever Okur, çocuklar için oyuncak desteği bekliyor. Çocukların artık yağmur çamurda oyun oynamayacağını kaydeden Okur, “Bu çocuklar eskiden hep yağmur ve çamurda oynuyordu. Yağmur yağdığında baştan aşağı çamurlarda oluyorlardı. Şimdi çok daha temiz yerdeler. Hem eğitim görüyorlar hem de kaliteli vakit geçiriyorlar. Oyun çadırlarına herkesten oyuncak desteği bekliyoruz” dedi.

“Gerekli izinleri aldık”

Okur, kendisinin de küçükken çadırlarda büyüdüğünü ve birçok çocuğa dokunmak için çabaladığını belirterek, “Çadır kamplarına artık oyun çadırları açmaya başladık. Gerekli izinleri de aldık. Bundan sonra burada hem vakit geçireceğiz hem de bir şeyler öğretip onları güvende tutmaya çalışacağız. O nedenle çok mutluyum” diye konuştu.

Ferah Muhammed ve Hanım Ahmed (11) isimli kız çocukları ise oyun çadırında çok eğlendiklerini söyledi.

Umutcan İşledici

