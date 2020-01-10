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Yağmurda ıslanan köpeği kazağını çıkarıp kurulayan vatandaş içleri ısıttı

Yağmurda ıslanan köpeği kazağını çıkarıp kurulayan vatandaş içleri ısıttı
Yağmurda ıslanan köpeği kazağını çıkarıp kurulayan vatandaş içleri ısıttı

Tuzla’da yağmurda ıslanıp donmak üzere olan köpeğe hayvansever vatandaşın yardımı içleri ısıttı. Vatandaş, üzerindeki kıyafeti çıkarıp donmak üzere olan köpeği kuruladı, ısıtmaya çalıştı. Hayvansever vatandaşın donmak üzere olan köpeğe yardımı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Tuzla'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle ıslanan sokak köpeği, bir fabrikanın girişine sığındı. Fabrikada işçi olan Bayram Kaya, donmak üzere olan köpeği görünce kayıtsız kalamadı. Köpeğe yardım etmek için arkadaşlarından kullanmadıkları elbiselerini isteyen Kaya, olumsuz yanıt alınca köpeğe kendisi yardım etti. Kaya, üzerinden çıkarttığı kıyafeti ile köpeği kurulayıp ısıtmaya çalıştı. Sokak köpeği, hayvansever Kaya'nın yardımı ile ısınmaya başlayıp kendine geldi.

Islanan sokak köpeğine yardım eden Bayram Kaya, “Yağmurdan dolayı köpek ıslanmış. Arkadaşlara kullanmadığınız elbise var mı diye sordum. O an üstümü çıkarıp köpeği silmek istedim. Köpeğe yardımcı olmak istedim. Arkadaşlar sağ olsunlar videolar çekmişler sonra paylaşmışlar. Ben Allah'ın rızası için yaptım. Rabbimin sessiz kullarına yardım etmek bize mutluluk veriyor” dedi.

Hayvansever vatandaşın ıslanan köpeğe yardımı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde hayvansever vatandaş, ıslanıp donmak üzere olan köpeği kıyafetiyle kuruluyor.

Halit Arslan
 

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