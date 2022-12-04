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Yağmurda kontrolünü kaybettiği otomobili ile Ağasar Deresi'ne uçtu: 1 yaralı

Yağmurda kontrolünü kaybettiği otomobili ile Ağasar Deresi'ne uçtu: 1 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybettiği otomobili ile Ağasar Deresi'ne uçtu: 1 yaralı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Şalpazarı-Beşikdüzü Karayolu'nun 5. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şalpazarı ilçesi esnaflarından Ali Yamaç yönetimindeki 07 AVJ 137 plakalı Citroen marka otomobil sürücünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Ağasar Deresi'ne uçtu. Kazanın yaşandığını görenlerin 112 ekibine haber vermesinin ardından Jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca kurtarma ekibi kaza mahalline ulaştı. Kaza yapan aracın sürücüsünü kurtarma ekipleri sıkıştığı yerden güçlükle çıkarttı. Yamaç, daha sonra ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Mustafa Özcan
 

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