Yağmurda patlayan lağım suları eve doldu

Kdz. Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur Hamzafakıhlı Mahallesi'nde 6 kişilik Kaçmaz ailesinin evini su basmasına neden oldu. Lağım borularının patlaması sonucu evin içerisi sularla doldu. 4 çocukları ile birlikte yaşadığı evin lağım suları ile dolduğunu ve evdeki tüm eşyalarının zarar gördüğünü anlatan Elif Kaçmaz gözyaşları içerisinde yetkililerden yardım etmelerini istedi. Evdeki eşyalarını yeni aldıklarını ve henüz borçlarını dahi ödeyemediğini anlatan Kaçmaz, belediyeyi daha önce uyarmalarına rağmen gerekli önlemleri almadığını dile getirdi. Evini su basan Atakan Kaçmaz'da lağım borularının patlaması ile tuvaletten gelen suların eve girdiğini ve çok ciddi zarar gördüklerini anlattı.

Hamzafakıhlı Mahallesi Muhtarı İsmail Mithat Altıay'da ailenin daha öncede benzer bir sıkıntı yaşadığını belirterek, mahalledeki giderlerin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaçmaz ailesi yaşanan zarardan dolayı büyük üzüntü yaşarken, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.