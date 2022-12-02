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Yağmurdan kaçarak halk otobüsüne sığınan köpek yolcularla seyahat etti

Yağmurdan kaçarak halk otobüsüne sığınan köpek yolcularla seyahat etti
Yağmurdan kaçarak halk otobüsüne sığınan köpek yolcularla seyahat etti

Antalya’da gece etkili olan sağanak yağmurdan kaçan bir sokak köpeği, seyir halindeki halk otobüsüne sığındı. Orta kapıdan binerek yolcularla bir süre seyahat eden köpek, yağmurun dinmesi ile ön kapıdan indi. Köpeğin vatandaşların arasında seyahat etmesi ve aracın içerisinde oturması ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yağmurdan kaçarak halk otobüsüne sığınan köpek yolcularla seyahat etti - Tıkla İzle

Antalya'da 3 gündür etkili olan sağanak yağmur zaman zaman hayatı felç etti. Sağanak yağmur nedeniyle gece saatlerinde dışarıda zor anlar yaşayan bir sokak köpeği ise çareyi Antalya Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne binmekte buldu. Muratpaşa ilçesi Yüzüncüyıl durağında otobüsün yolcuları indirmek için durduğunu gören köpek, şiddetli yağmurdan kaçarak otobüse sığındı. Köpeğin bir süre yolcularla seyahat ettiği, zaman zaman otobüs içerisinde gezerek oturduğu görüldü. Şoförün olduğu ön tarafa gelen köpek, burada oturarak dışarıda yağan yağmuru takip etti. Köpek, yağmurun azalması ile bir süre sonra başka bir durakta ön kapıdan inerek izini kaybettirdi.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir

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