Yağmurdan kaçarak halk otobüsüne sığınan köpek yolcularla seyahat etti

Antalya'da 3 gündür etkili olan sağanak yağmur zaman zaman hayatı felç etti. Sağanak yağmur nedeniyle gece saatlerinde dışarıda zor anlar yaşayan bir sokak köpeği ise çareyi Antalya Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne binmekte buldu. Muratpaşa ilçesi Yüzüncüyıl durağında otobüsün yolcuları indirmek için durduğunu gören köpek, şiddetli yağmurdan kaçarak otobüse sığındı. Köpeğin bir süre yolcularla seyahat ettiği, zaman zaman otobüs içerisinde gezerek oturduğu görüldü. Şoförün olduğu ön tarafa gelen köpek, burada oturarak dışarıda yağan yağmuru takip etti. Köpek, yağmurun azalması ile bir süre sonra başka bir durakta ön kapıdan inerek izini kaybettirdi.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir

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