İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yağmurla kayganlaşan yol kazaya neden oldu, 5 yaralı

Yağmurla kayganlaşan yol kazaya neden oldu, 5 yaralı
Yağmurla kayganlaşan yol kazaya neden oldu, 5 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu, Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran geçidinde meydana geldi. Kazada H.M.Ö. sevk ve idaresindeki 38 KN 400 Ford marka hafif ticari araç, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle takla attı. Sürücü ve araçta bulunan R.Ö., D.Ö., N.Ö. ve M.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan D.Ö. Sivas'a sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yasin Kayacı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.