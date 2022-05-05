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Yağmuru çekerken binanın üzerine yıldırım düştü

Yağmuru çekerken binanın üzerine yıldırım düştü
Yağmuru çekerken binanın üzerine yıldırım düştü

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir gencin, sağanak yağmuru ve şimşekleri videoya çektiği anlarda bir binanın üzerine yıldırım düştü.

Yağmuru çekerken binanın üzerine yıldırım düştü - Tıkla İzle

Antakya Akevler Mahallesi'nde Çağatay Berk Yiğitbaşı isimli genç, yağmur yağdığı sırada evinin penceresinden çakan şimşekleri cep telefonuyla çekmeye çalıştı. Yiğitbaşı "şimdi yine şimşek çakacak" dediği anlarda bir binanın üzerine yıldırımın düşme anı kameraya yansıdı. Büyük korku yaşayan Yiğitbaşı, "şaka yapmıştım gerçek oldu" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı. Nişanlısı ile konuşurken şimşek çaktığını ve çakan şimşekleri nişanlısına gösterebilmek için video çekmeye karar verdiğini ve onlarda şimşek çaktığını belirten Yiğitbaşı korktuğunu söyledi.
 

Ahmet Seher
 

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