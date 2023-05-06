Yağmuru izlerken karşılaştılar, arabadan inmeye korktular

Gemerek'in Çat köyüne ustasıyla beraber çalışmaya giden Tarkan Yıldırım, yağışlı havayı izlemek için Kuruçay mevkiinde arabalarını durdurdu. Yıldırım ve ustası, kısa bir süre sonra dağdan iki ayının indiğini fark ettiler. Aç kaldığı düşünülen ve bu yüzden yerleşim yeri yakınına kadar inen ayılar bir süre çevrede dolandıktan sonra tekrar dağa doğru koşarak gözden kayboldular. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Tarkan Yıldırım, ayıları gördüklerinde tedirgin olduklarını ve bu yüzden korktukları için arabadan inmediklerini söyledi.

“Arabadan inmeye korktuk”

Sızır kasabası sakini Tarkan Yıldırım, “Geçen gün ustamla beraber çalışmak için Çat köyüne gidiyorduk. Hava da yağışlıydı. Kuruçay mevkiinde arabamızı sağ çekip durduk. Yağmuru seyrediyorduk. O anda dağdan iki ayının indiğini gördük. Ayıları görünce ister istemez tedirgin olduk. Zarar verir mi saldırır mı saldırmaz mı diyerek. Arabadan inmeye korktuk. Ayılar biraz dolandı, hayvanlar da bizi görünce korktu. Geri dağa doğru gittiler. Büyük ihtimal aç kalmışlardı” dedi.

Akın Bozduman

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.