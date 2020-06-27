İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin arazilerini ateşe verdi

Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin arazilerini ateşe verdi
Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin arazilerini ateşe verdi

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Burin beldesinde Filistinlilerin arazilerini ateşe verdi.

Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin arazilerini ateşe verdi - Tıkla İzle

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Burin beldesinde Filistinlilerin arazilerini ateşe verdi. Filistin yönetiminin Batı Şeria'nın kuzey bölgesindeki yerleşim dosyasından sorumlu Gassan Douglas yaptığı açıklamada, bir grup yahudi yerleşimcinin Burin beldesinin doğusunda yasadışı Yahudi Givat Roni yerleşim birimi yakınında Filistinlilere ait tarım arazilerini ateşe verdiğini söyledi. Douglas, yangın sonucu tahıl ekili ve zeytin ağaçlarının bulunduğu geniş arazilerin zarar gördüğünü belirtti.

Hamad Alnajjar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.