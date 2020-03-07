'Yahudinin kosheri asla helal değildir'

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, Yahudilerin kosheri ile helal arasındaki farklar olduğunu belirterek "Yahudinin kosheri Müslümanlar için helal değildir." ifadelerini kullandı.

"Kosher, helalin eş anlamlısı değildir" diyen GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, helalin tanımını yaparak, "Kuran'da 50 yerde geçen helal kavramı ne insanlara ve ne de toplumlara bırakılmıştır. Bizatihi Allah'ın onayladığı bir eylem olan helali bu sebeple, Yahudi'nin kosheri için asla kullanamayız. Kosher, Yahudiliğe göre; "Yenilmesi ve kullanılmasında dinen bir sakınca bulunmayan helal ürünlerdir." cümlesi külliyen yanlıştır. Helal kelimesi herhangi eşya veya eylemin sıfat adı değildir. Dolayısı ile Yahudi'nin helali, Hıristiyan'ın helali, Budist'in helali gibi yaftalamalar yapamayız. Helal kavramı Rabbani bir kavramdır. Allah'a aittir." ifadelerine yer verdi.

"Hala yemeye devam edenler var"

"Bir zamanlar bilhassa Amerika'da, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar helal algılaması ile harıl harıl kosher damgalı ürünleri yediler, halen de yemeye devam edenler var" diyen GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, "Biz bu konuyu sitelerimizde 2007 yılından beri anlatmaya çalışıyoruz. Kosher helalin eş anlamlısı değildir. Helal, Allah tarafından meşru, izin verilmiş manasına gelen bir Arapça kelimedir. Hangi çeşit gıda maddeleri olursa olsun yiyeceklerimiz ve içeceklerimiz, alışverişlerimiz, ticaretlerimiz bizatihi Allah'ın helal kıldığı maddelerden ve amellerden olmalıdır." dedi.

Kuran'ı Kerimin Enam Süresi 6'ncı ayetine değinen Başkan Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, logoda yapılan sahtekârlıklara da değinerek, "Helal logo sahtekarlarının sizi aldatmasın. En güvenilir firma olduğunu sitesinde iddia eden bazı firmalar, ürününün reklamında, firma ve ürünle uzaktan yakından bir ilişkisi olmadığı halde, GİMDES'in tescilli logosunu sahte olarak kullanmakta. Bu uygulama bazı firmaların ne kadar güvenli olduğunu göstermektedir. Bu büyük sahtekârlığı yapabilen bir firma ne kadar güvenli firmadır." ifadelerine yer verdi.

"Sahte logo kullanan 6 firmaya hukuki işlem başlatıyoruz"

Sahte GİMDES helal logo kullanan firmalara hukuki işlem başlattıklarını belirten Dr. Büyüközer, "Sahte logo kullanan 6 firmaya hukuki işlem başlatıyoruz. Herkes ne satarsa satsın, ne alırsa alsın. Ama uzaktan yakından GİMDES'in ismini, tescilli logosunu kullanarak sahtekârlık yapamaz. Mademki helal iş yapmak istiyorlar adam gibi yapsınlar, biz de seviniriz. Ama helale halel karıştıramazlar, karıştırmak isterlerse bu yolla asla abad olamazlar. Belki insanları kandırabilirler, ama Allah'ı asla kandıramazlar Çünkü bu amel doğrudan doğruya Allah'a ve O'nun Resulü'ne savaş açmak demektir ki müsebbibi iki cihanda da abad olamaz, hayır göremez. Üç kuruşluk dünya menfaati uğruna, ebedi hayatlarını heba edenler, utanma perdeleri yırtılmış insanlar Helal gibi kutsal bir kavramı istismar etmekte, sahtekârlık yöntemlerine tevessül etmektedirler. Bugün dünya üzerinde yüzlerce helal gıda sertifikası veren, sahte helal logo kullanarak ticaret yapan kurum ve firmalar oluştu. Bunların büyük bir çoğunluğu, 100 yıldır gayrimüslimlerin istismarı yetmiyormuş gibi sahte helal sertifikalama ile sahte helal logolar ile Müslüman kardeşlerini kandırmaya ve istismar etmeye çalışıyorlar." dedi.

"Kardeşlerimizin ferasetine güveniyoruz"

Sahtekârları deşifre emekten hayâ duyduklarını söyleyen Büyüközer son olarak şunları kaydetti: "Diğer yanda ise üretici ve satıcı etiketli kişi ve firmalar da hiçbir hak hukuk tanımadan GİMDES'in helal logosunu ürünlerinin üzerine, satış mağazalarının tabelasına, arabasının kaportasına, reklam afiş ve broşürlerine koyuyorlar, hatta TV reklamlarına koyuyorlar. Biz bunları deşifre etmeye hayâ ediyoruz. Bu rezil insanlar, Müslümanları aldatmaktan utanmıyorlar. Ancak Müslüman kardeşlerimizin ferasetine güveniyoruz. Bu çirkinlikleri de ferasetleri ile defedeceklerine inanıyoruz. Gönüllü kardeşlerimiz iyi ki varsınız. Bu GİMDES helal logo sahtekârlarıyla sizlerin bizleri bilgilendirme gayretleriniz mücadelemizde bize büyük bir destek sağlıyor. Toplumun çoğunluğu bilinçlenebildiği zamanlara kadar da bu tür olayları maalesef yaşayacağız. GİMDES 2005 yılından itibaren helal ve tayyib üretim konusunda Müslümanlara hizmet etmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Bu hizmetler sürdürülürken çok açık, çok şeffaf ve takva çizgisini muhafaza eden bir kurum olmaya dikkat ederek, GİMDES helal ve tayyib standardından taviz vermeden yoluna devam etmektedir."