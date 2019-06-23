İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yahyalı'da sağanak yağış sele neden oldu

Yahyalı'da sağanak yağış sele neden oldu
Yahyalı'da sağanak yağış sele neden oldu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün yaşanan sağanak yağış sele neden oldu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Yaşanan sel felaketi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. İlçe merkezinden geçen çay taştı, cadde ve sokakları su bastı. Yaşanan felaket sonrasında Yahyalı Belediyesi ekipleri vatandaşların yardımına koştu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yaklaşık 40 dakika boyunca devam eden sağanak yağış sonrasında cadde ve sokaklarda belediye ekiplerinin çalışmaya başladığını söyledi. Başkan Öztürk, gece geç saatlere kadar devam eden çalışmaları yerinde denetledi ve gerekenlerin yapılacağını söyledi.  

Mahmut Kılınç

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.