Yakaladıkları hırsızı ellerinden kaçırdılar

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs hırsızlık amaçlı binaya girdi. O sırada ayakta olan bina sakinleri şüpheliyi fark edip, yakaladı. Daha sonra sokağa inip polise ihbarda bulundu. Bina sakinleri polisi bekledikleri sırada, konuşarak dikkat dağıtan hırsız, vatandaşlarından elinden kaçarak kayıplara karıştı. Şüphelinin kaçması ve vatandaşların kovaladığı anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Medeni Topaloğlu - Burak Uğur







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