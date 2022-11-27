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Yakalanan dilenci kadın İHA muhabirinin kamerasına saldırdı

Yakalanan dilenci kadın İHA muhabirinin kamerasına saldırdı
Yakalanan dilenci kadın İHA muhabirinin kamerasına saldırdı

Beyoğlu’nda dilencilik yapan yabancı uyruklu kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan dilenci kadın, kendisini çeken İHA muhabirinin kamerasına saldırdı.

Yakalanan dilenci kadın İHA muhabirinin kamerasına saldırdı - Tıkla İzle

Beyoğlu'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Abdülhak Hamit Caddesi'nde dilenen kadın Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu kadın, kendisini çeken İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine tepki gösterdi. İHA muhabirine, “Niye çekiyorsun, utanmıyor musun?” diyen yabancı uyruklu kadın, muhabirin kamerasına da saldırdı. Ekipler tarafından Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen dilencinin cebinden çıkan paraya tutanak karşılığı el koyuldu ve Kabahatler Kanunu'na göre dilenciye 277 TL cezai işlem uygulandı.

Sümer Avcı
 

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