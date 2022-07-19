Yakalanan teşhirci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işine gitmek üzere otobüs durağına gelerek beklemeye başlayan kadın, bir erkeğin teşhirine maruz kalarak hayatının şokunu yaşadı.

Durakta bulunan adam, kadına cinsel organını gösterip teşhircilik yaparak kadını rahatsız etti. Bunun üzerine kadın elindeki telefonuyla şahsı gizlice görüntüledikten sonra duraktan çıkarak çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

Kadının yardım istediği şahısların geldiğini gören duraktaki teşhirci kaçıp izini kaybettirdi.

"Teşhirci FETÖ'den ihraç edilen polis olduğu öğrenildi"

Polis merkezine giden kadın, yaşadığı olayı anlatıp görüntüleri göstererek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsın Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmaktan dolayı polislikten ihraç edilen M.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde M.A.'yı iş yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen teşhirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batuhan Toprak

