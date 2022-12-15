Yakalanan uyuşturucu taciri, gazetecilere hakaret etti

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 Mayıs Mahallesi üzerinde uygulama yapan ekipleri gören Gökhan T. (29), arkasına bakmadan kaçmaya başladı. O esnada Pamukkale Devriye Ekipleri Amirliğine bağlı resmi ekipler ve bekçiler, şüphelinin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucu, ekipler peşini bırakmadığı şüpheliyi 1 kilometre sonra yakaladı. Yapılan sorgulamada şüpheli Gökhan T.'nin Denizli Asli Ceza İlamat Masası tarafından 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve şüphelinin bundan dolayı kaçtığı ortaya çıktı.

Küfürler savurdu

Uyuşturucu kullanma ve satmadan 3 suç kaydı olan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 2,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Takılan kelepçenin ardından gözaltına alınan şüpheli, gazetecilerin "Neden kaçtınız?" sorusuna küfürle cevap vererek zor anlar yaşattı. Gökhan T., ekiplerin başarılı çalışması neticesinde şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Eren Elyesa Polat - Atilla Özer

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