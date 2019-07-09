Yakalanınca balkondan atlayan Iraklı hırsızın ayağı kırıldı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Akram A.A.R.'nin(18), yine Irak uyruklu olan bir kişinin evine girerek para ve cep telefonu çaldığı iddia edildi. Ev sahibi kadın Akram A.A.R.'yi evinde yakalayınca panik içinde birinci katın balkonundan atlayan Iraklı genç kaçmak istedi. Sağ ayağı kırılan Akram A.A.R. yaralı halde kaçıp izini kaybettirdi. Ev sahibi kadın olayı polis haber verdi ve şikayetçi oldu.

Gazi Polis Merkezi ekipleri Akram A.A.R.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ayağı alçılı halde bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Akram A.A.R. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muhammer Ay



