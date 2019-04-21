Yakamoz şehri böyle renklendirdi

Tekirdağ sahilinde Dolunay ışığının Marmara Denizine yansımasıyla oluşan yakamoz manzarası görenleri büyülüyor. Tekirdağlıların akşam karanlığının çökmesiyle birlikte akın ettiği Süleymanpaşa ilçe sahili, yakamoz manzarasıyla farklı bir güzelliği de beraberinde getirdi. Nisan ayına girilmesiyle birlikte yavaş yavaş başlayan sıcaklardan bunalmaya başlayan vatandaşlar, akşam serinliğinde yürüyüş yaparak, dolunayın Marmara Denizinde oluşturduğu yakamoz manzarasını da keyifle izliyor.

Bu anları gören telefonlarına sarılıyor

Yakamozun oluşturduğu bu renkli görüntüleri gören vatandaşlardan kimisi deniz kıyısında anı fotoğraflıyor. Sahile hemen hemen sıfır evlerde yaşayan kimi vatandaşlarda balkona çıkarak bu güzel anı ölümsüzleştirmenin keyfini yaşıyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ay'ın deniz üzerindeki görüntüsü kaybolurken, kentteki meydana gelen renkli görüntülerde yerini zifiri karanlığa bırakıyor.