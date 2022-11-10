Yakın arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen ve 23 yaşındaki Arda Yıldız'ın ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın şüphelisi olduğu iddia edilen Candeniz G. (27) ve olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ali Furkan Çetiner

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