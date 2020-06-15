Yakın Doğu Üniversitesi bir ilke imza atarak online mezuniyet törenleri düzenliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgide, başarıyla tamamlanan Bahar Dönemi mezunları için 17 Haziran - 29 Temmuz tarihleri arasında Fakülte Mezuniyet törenlerini online olarak gerçekleştireceği belirtildi.
Youtube üzerinden canlı yayın akışı şeklinde ilerleyecek törenlerde hoşgeldiniz mesajının ardından İstiklal Marşının seslendirilmesi, üniversite rektörü, fakülte dekanları ve fakülte birincilerinin mesajlarına yer verilecek. Google Meet üzerinden gerçekleştirilecek mezuniyet töreninde mezun öğrencilerin tek tek isimleri seslendirilerek mesajları alınacak. Mezun olan öğrencilerin ülke bayrakları ve anı fotoğraflarının gösteriminin de yer alacağı mezuniyet töreninde temsili diplomalarıtakdim edilecek. Onlin mezuniyet töreni kapanışı temsili kep atma animasyonu ile sonlandırılacak.
Temmuz ayı içerisinde ilan edilecek bir tarihte, tüm Fakültelerin Mezuniyet Törenleri, sosyal mesafe şartları gözetilerek Atatürk Stadyumu'nda düzenlenecek.
Youtube üzerinden gerçekleşecek online mezuniyet törenleri tüm halka,öğrenciler, aileler ve yakınlarıtarafından aşağıdaki linklere tıklanarak izlenebilecek.
|
TARİH
|
SAAT
|
FAKÜLTE
|
YOUTUBE LİNKİ
|
17 Haziran 2020
|
13:30 – 15:30
|
SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ
|
22 Haziran 2020
|
09:00 – 11:00
|
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
11:00 – 13:00
|
TURİZM FAKÜLTESİ
|
13:00 – 15:00
|
VETERİNER FAKÜLTESİ
|
15:00 - 17:00
|
HUKUK FAKÜLTESİ
|
17:00 – 19:00
|
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
|
19-00 - 22:00
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
23 Haziran 2020
|
11:00 – 13:00
|
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
|
13:00 – 15:00
|
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
|
15:00 - 18:00
|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
19:00 – 22:00
|
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
|
24 Haziran 2020
|
09:00 – 11:00
|
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
|
11:00 – 13:30
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|
14:00 – 17:00
|
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
|
17:00 - 19:00
|
İNŞAAT VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ
|
25 Haziran 2020
|
11:00 – 13:00
|
MİMARLIK FAKÜLTESİ
|
14:00 – 17:00
|
ECZACILIK FAKÜLTESİ
|
19:00 – 22:00
|
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
26 Haziran 2020
|
13:00 – 16:00
|
TIP FAKÜLTESİ
|
19:00 – 22:00
|
ENSTİTÜLER
(EĞİTİM BİLİMLERİ, FEN BİLİMLERİ, SAĞLIK BİLİMLERİ, SOSYAL BİLİMLER)
|
29 Temmuz 2020
|
10:00 – 14:00
|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ