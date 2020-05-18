Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 6 Haziran'da yapılacak

KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşı öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs sıralama sınavında, Yakın Doğu Üniversitesinde bulunan 20 Fakülte, 3 Yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 225 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkına sahip olacaklar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinde 4 yıl eğitim gören T.C. uyruklu vatandaşları da KKTC Burs ve Sıralama Sınavına girme hakkına sahip olacak.

Son başvuru tarihi 5 Haziran

Sınava katılacak olan öğrencilerin en geç 5 Haziran 2020 tarihine kadar üniversitenin İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ofisine sınav kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Sınava katılacak adaylar üç bölüm tercihi yapabilecekler. Yerleştirme işlemi öğrencinin sınav sonucuna ve kontenjan sayısına bağlı olarak tercih yapılan bölümler arasında gerçekleştirilecek. Kolejlerden mezun olan veya olacak olan öğrenciler, üniversitenin tüm bölümlerine belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A'Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O'Level, SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt hakkı elde edebilecekler.

Sınav İçin Gerekli Olan Belgeler

Sınav başvurusu için KKTC kimlik kartı fotokopisi, 1 adet vesikalık resim ile Öğrenci İşleri Kayıt-Kabul Müdürlüğüne başvurmaları veya Liselerde kurulacak olan kayıt stantlarına başvuruda bulunarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı'na başvuracak adaylar www.neu.edu.tr web sitesinden detaylı bilgi alabilecek. Sınava, kktcsinav.neu.edu.tr adresinden online başvuru yapılabilecek.

Sınav sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun yapılacak

Üniversiteden yapılan açıklamada sınavın kornavirüs (COVID-19) pandemisi önemleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirileceği bildirildi.