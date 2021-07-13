Yakın Doğu Üniversitesi'nin geliştirdiği PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti onaylandı

Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanları tarafından tasarlanıp geliştirilen PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından kullanım onayı aldı. SARS-CoV-2'nin neden olduğu COVID-19 hastalığını tespit etmek için geliştirilen PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, bir saatten az bir sürede SARS-CoV-2 varlığını belirlerken aynı zamanda Alfa (İngiltere), Beta (Güney Afrika), Gama (Brezilya) ve Delta (Hindistan) varyantlarının tiplemesini de yapabiliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanları tarafından tasarlanan SARS-CoV-2 PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan kullanım onayı almasıyla birlikte KKTC'nin yurt dışından ithal ettiği test kitlerine güçlü bir yerli alternatif üretilmiş oldu.

Karşılaştırmalı testlerde yüzde 100 başarı sağladı

Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanlarının uzun süredir üzerinde çalıştığı PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'nin Ar-Ge ve tasarım süreci Şubat ayında tamamlanmıştı. Sürdürülen optimizasyon çalışmaları da tamamlanan kitin güvenlik ve hassasiyet testleri de tamamlanarak üretime hazır hale getirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi laboratuvarlarında güvenirlilik, hassasiyet ve duyarlılığının ölçülmesi için birçok karşılaştırmalı teste tabi tutulan KKTC'nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'nin sonuçları, şu anda piyasada kullanılan ticari kitlerin sonuçlarıyla da doğrulandı. Farklı kitlerle yapılan karşılaştırmalı analizlerin sonucunda geliştirilen kitin yüzde 100 hassasiyet ve duyarlılıkla çalıştığı kanıtlandı.

KKTC Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel: “Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde geliştirilen PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, sahip olduğu yüksek duyarlılık ve güvenilirlikle kullanım için gerekli bütün özelliklere sahip.”

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde geliştirilen PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'nin kullanımına onay verdiklerini açıklayan KKTC Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, “Yapmış olduğumuz değerlendirme sonucunda Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde geliştirilen PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'nin, sahip olduğu yüksek duyarlılık ve güvenilirlikle, COVID-19'un tespitinde kullanılmak için gerekli bütün özelliklere sahip olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduk” açıklamasını yaptı. COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2'nin varyant analizlerinin, pandemiyi kontrol altında tutmak için çok önemli olduğunu hatırlatan Sağlık Bakanı Üstel, “Yakın Doğu Üniversitesi'nin geliştirdiği, KKTC'nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'nin eş zamanlı olarak, Alfa, Delta, Beta ve Gama varyantlarını da belirleyebiliyor olması büyük bir avantaj sağlayacak” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “COVID-19'la mücadelede KKTC'nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'ni üreterek, KKTC'ye hizmet etmek bizim için büyük bir gurur.”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde geliştirilen PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'nin şu anda dünya genelinde ticari olarak kullanılan kitler arasında en kapsamlı varyant analiz kitlerinden biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Kendi araştırma laboratuvarlarımızda tasarladığımız PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, 1 saat gibi kısa bir sürede hızlı, güvenli ve yüzde 100 hassasiyetle sonuç veriyor. COVID-19'la mücadelede KKTC'nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'ni üreterek, KKTC'ne hizmet etmek bizim için büyük bir gurur” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'nin kullanımı için Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli onay ve izinlerin alındığını açıklayan İrfan Suat Günsel, “Ürettiğimiz yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'nin üretimi için bütün hazırlıklarımız tamam. İlk etapta yurt içinde kullanıma sunacağız. Sonraki aşamada geliştirdiğimiz PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'ni başta Türkiye olmak üzere yurt dışında da kullanıma sunmak istiyoruz” dedi.