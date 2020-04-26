‘Yakın Mimarlık' dergisinin 2020 Nisan sayısı yayınlandı

Yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında dijital olarak yayınlanan ‘Yakın Mimarlık' dergisine yakinmimarlik.neu.edu.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. Hakemli bir yayın olan dergide Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı konularında özgün, bilimsel makaleler yer alıyor.

“Yakın mimarlık dergisi ile mimarlık alanına ciddi katkılar sağlıyoruz"

‘Yakın Mimarlık' dergisi editörü Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan, derginin bu sayısının içinde bulunduğumuz olağanüstü durum ve karantina günlerinde özverili çalışmalarla hazırlanarak, okurlarına sunulduğunu söyledi.

Doç. Dr. Turkan, “Dergimizin bu sayısını, dünyamız için çok özel bir zaman dilimini teşkil eden salgın bir virüsle mücadeleyle sağlıklı olarak hayatta kalma çabası verilen oldukça hassas günlerde hazırlayıp sizlere ulaşabiliyoruz. 10 Mart 2020 tarihinden itibaren, Kuzey Kıbrıs'ta da “evinde kal”, “güvende kal” sloganlarıyla dünyada hızla yayılan salgın hastalık için tedbirler alınarak alışılagelmiş yaşamımızdan farklı bir yaşam düzenine zorunlu kaldık. Üniversitemizin de kampüste eğitime ara vermesi ile öğrencilerimizle dijital eğitim modeliyle buluştuk ve tüm akademik çalışmalarımızı bu sistemle yürütmeye yönlendik. Tüm bunlar yaşanırken ilan edilen; “Pandemi Mimarisi, Uluslararası Fikirler Yarışması” ise mimarlığın, insan sağlığı ile güçlü ilişkisini ortaya koyarak, insanlık için önemini vurguladı. Gerek yeni bir akademik dönemin başlangıç çalışmaları, gerekse virüs salgını nedeniyle değişen çalışma koşulları içerisinde, değerli makaleleriyle dergimize katkı yapanların yanı sıra dergimizin yeni sayısıyla sürdürülebilirliğinin sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu sayımızla dergimizin üçüncü yayın yılını tamamlarken, sayımızı, içinde bulunduğumuz hassas sağlık koşullarından dolayı planlanan çeşitli aktivitelerin gerçekleştirilemeyeceği “2020 Sinan Haftası”nda, ünlü üstat Mimar Sinan'a atfederek bu önemli haftaya katkı sağlamak bizim için onur ve mutluluk kaynağıdır. Daha nice sayılarımızda sağlıkla, mutlulukla tekrardan buluşmayı diler, olumlu umutlarınızın eksilmemesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

