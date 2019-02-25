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Yakınları ölen iki aile hastaneye savaş alanına çevirdi

Yakınları ölen iki aile hastaneye savaş alanına çevirdi
Yakınları ölen iki aile hastaneye savaş alanına çevirdi

Sivas'ta ameliyattaki yakınları ölen aile iki, doktoru darp ederek hastaneyi adeta savaş alanına çevirdi.

Olay, akşam saatlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin Üroloji Servisi'nde böbrek rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan T.A. (46) ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Ameliyatı gerçekleştiren sağlık çalışanları, polisle birlikte hasta yakınlarına T.A.'nın hayatını kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen hasta yakınları iki doktora saldırdı. Olayların büyümesiyle hastaneye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ile polis sevk edildi. Sinirlenen şahsın yakınları hastaneye zarar vererek, camları kırdı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle hasta yakınları sakinleştirilerek hastaneden uzaklaştırıldı. Saldırıya uğrayan doktorların vücutlarında çeşitli darp izleri olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Uğur Yiğit


 

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