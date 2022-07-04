Yakınları tarafından aranan müteahhit, ölü olarak bulundu

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Erbaa ilçesinde ikamet eden Cemil Yıldıran (51) kızının düğün davetiyesini dağıtmak için akşam saatlerimde yola çıktı. Gökal Beldesinde cipiyle ilçeye hareket eden Yıldıran'dan bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Düden gölü mevkiinde arama yapan Yıldıran'ın yakınları kaza izine ulaştı. Yaklaşık 200 metreden uçuruma yuvarlanan Kia marka cipin sürücüsünün cansız bedeni araç dışında bulundu.

Olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müteahhittin cenazesi bulunduğu yerden çıkartıldı. Evli ve 7 çocuk babası olduğu öğrenilen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şaban Konyar

