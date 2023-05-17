Yakınlarına çarpan otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Veli E. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak yanındaki 80 BE 360 plakalı motosiklete çarptıktan sonra karşı şeride geçip başka bir araca çarptı. Refüje çarparak durabilen otomobildeki Veli E. ile devrilen motosikletteki baba-oğul yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza haberini alan baba-oğulun bir yakını da olay yerine geldi. Sürücü Veli E.'nin yanına gelen baba ve oğlun yakını “Sen misin benim akrabalarıma çarpan?” diyerek tabancasını çıkartıp peş peşe sürücüye ateş etti. Yaralanan Veli E. ve kazada yaralanan baba-oğul, ambulanslarla Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücüyü vuran şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Polis hem kaza hem de silahlı saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, kaza anı ise anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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