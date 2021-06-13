Yakıt aldığı istasyonda para dolu cüzdanı araç üzerinde bırakıp yoluna devam etti

Paralar cüzdandaki kimlik bilgilerinden ulaşılan sahibine tutanakla teslim edildi. Dalgın sürücünün cüzdanını aracın üzerine bırakıp yoluna devam ettiği anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Cüzdanı aracın üzerine bıraktığını unuttu

İlginç olay, Manavgat ilçesinde yaşandı. Akaryakıt almak için istasyona giren Ahmet Ali Ünal isimli sürücü, yakıt aldıktan sonra parasını ödemek için aracın kapısını açıp cüzdanını aldı. Sonra karar değiştirip cüzdanı araç üzerinde bırakarak telefon kılıfında bulunan parayla ödemeyi yapan Ünal, cüzdanı araç üzerinde unutup yoluna devam etti. Ünal'ın cüzdanı araç üzerine bırakması ve direksiyona geçip istasyondan ayrıldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ünal'ın istasyondan ayrılmasından dakikalar sonra ise otomobiliyle Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Yusuf Çamlıpınar, Alara köprüsünü 2 kilometre geçtikten sonra yolda paralar uçuştuğunu görünce aracını yolun sağına park etti. Yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonu çalışanlarıyla birlikte yola saçılan paraları toplayan Çamlıpınar, parçalanmış bir cüzdan, kimlik, ehliyet, kredi kartları ve bazı evraklar buldu.

Paraları toplayan akaryakıt istasyonu çalışanları da paraları Çamlıpınar'a teslim etti. Para ve kartları alan Yusuf Çamlıpınar, yolu üzerinde bulunan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna gelerek konuyu anlattı. Cüzdandaki 4 bin 310 TL ile birlikte bulunan kimlikten yola çıkan jandarma, kısa sürede paraların sahibine ulaştı. Paraların sahibi olduğu belirlenen Ahmet Ali Ünal, jandarmaya gelirken, paralar ve evraklar hazırlanan tutanakla sahibine teslim edildi.

Paralarına ve evraklarına kavuşan Ahmet Ali Ünal, paralarını bulup teslim eden Yusuf Çamlıpınar'a teşekkür etti. Son olarak Alara köprüsü yakınlarında yakıt aldığını, cüzdanı burada düşürmüş olabileceğini söyledi.

"Yolda paralar uçuşuyordu"

Alanya'dan Manavgat'a gelirken Çenger mevkii yakınlarında yolda paraların uçuştuğunu gördüğünü belirten Çamlıpınar, “Paraların uçuştuğu yeri geçip geri geri geldim. Aracımdan indiğimde paraları toplayan akaryakıt istasyonu görevlileri paraların benim olduğunu zannederek cüzdanı, kartları ve topladıkları paraları bana verdi. Kalan paraları da ben topladım. Paraların sahibini bulmak için jandarmaya geldim. Jandarma ekipleri kimlikten paranın sahibine ulaştı ve paralarını 4 bin 310 TL olarak eksiksiz teslim ettim. Allah'a şükür bu paralara ihtiyacımız yok. Parayı kaybeden arkadaşımızın bu paraya acil ihtiyacının olması da beni sevindirdi. Kendisi eşi doğum yapacağı için telaşlıymış ve parayı da doğum için kullanacakmış. Böyle bir olaya vesile olmak beni mutlu etti” dedi.

Paraları ilk gören ve arkadaşlarıyla birlikte yolda uçuşan para ve evrakları toplayan akaryakıt istasyonu çalışanı da, “Bir anda havada uçuşan bir şeyler gördüm. Dikkatlice baktığımda para olduğunu fark ettim. Her araç geçişinde paralar havaya uçuyordu. 100 ve 200 lük banknotlar vardı. Ben bin 500 TL dolayında para topladım. Ayrıca cüzdan ve kartlar, kimlikler vardı. Biraz sonra gelen bir araç sürücüsü sanırım sahibiydi topladığımız paraları teslim ettik” dedi.

Arif Kaplan

