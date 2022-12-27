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Yakıt deposu donan kamyonetin altında ateş yaktı

Yakıt deposu donan kamyonetin altında ateş yaktı
Yakıt deposu donan kamyonetin altında ateş yaktı

Ardahan’ı etkisi altına alan ve "Sibirya soğukları" olarak nitelenen dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yakıt deposu donan kamyonetin altında ateş yaktı - Tıkla İzle

Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Gece hava sıcaklığının eksi 18,5 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da araçlar çalışmadı, bazı araçların ise yakıt deposu dondu.

Yakıt deposu donan kamyonetin sahibi Enver Arabul, çevreden bulduğu kağıt ve kartonları yakıt deposunun altına koyarak ateş yaktı. Yakıt deposunda donan mazotu ateş yakarak çözmeye çalışan Arabul, "Memleketimiz bu işte, çilesinden başka bir şeyi yok. Zamanında kaçıp canımızı kurtarmadık ve şimdi de bir yere gidemiyoruz. Araç donmuş, 3 gündür çalışmıyor. Aracın altında ateş yaktık, inşallah ısıtıp çalıştıracağız" dedi.

Olgun Yıldız

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