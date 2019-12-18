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Yakıt krizini Türkiye çözdü

Yakıt krizini Türkiye çözdü
Yakıt krizini Türkiye çözdü

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Bizâh'ta yaşanan yakıt krizi Türkiye tarafından çözüldü. Yakıtın Türkiye’den getirilmesinin ardından fırınlar ve hastaneler normal çalışmalarına döndü.

Halep'in kuzeyinde bulunan Bizâh'ta yaşanan yakıt krizi Türkiye tarafından çözüldü. Şehirde yaşanan yakıt krizinin ardından Çobanbey ve Cerablus geçidinden gelen Türk yakıtı Bizâh'a ulaştı. Türkiye'den getirilen yakıtlar sayesinde bölgede bulunan fırın ve hastaneler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Normal fiyata satılan yakıt sayesinde kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.

İdlib'deki Sağlık Bakanlığı yakıt krizinin arttığını ve durumun kötüleştiği uyarısında bulunmuştu. Bakanlık, yakıt sorununun çözülmemesi durumunda hastanelerde hasta kabulünün duracağını açıklamıştı.

ABU MUCAHİT EL HALEBİ
 

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