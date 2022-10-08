Yakıtı biten kadın sürücüye yardım ederken ölüyordu

Olay, merkez Nilüfer İlçesi Karaman Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde dün gece yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sude Ö. 81 KB 212 plakalı otomobili ile seyir halindeyken yakıtı bitince yolun sol şeridinde durdu. Bunun üzerine Sude Ö. 50 metre gerisinde bulunan benzin istasyonuna yakıt almak için giderken yanında bulunan arkadaşına aracın yanında kalmasını söyledi. O esnada oradan geçen Emre Tode, genç kadınların yolda kaldığını görünce yardım etmek istedi. G.O. idaresindeki 16 AVK 147 plakalı otomobil yağışlı havanın etkisiyle Sude Ö.'nün aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan Tode, bariyer ile otomobil arasında sıkıştı. Tode'yi sıkıştığı yerden çıkaran itfaiye erleri, sağlık ekiplerine teslim etti.Öte yandan Emre Tode'nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

Ahmet Burak Öztürk



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