Yaklaşık 154 bin kişi beyaz cennetin üzerinde balon uçuşu yaptı

Pamukkale'de 2015 yılında başlayan sıcak hava balonları ile uçuş her yıl artarak devam ediyor.

TÜRSAB Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu yetkililerinden alınan bilgilerde, Pamukkale çevresinde oluşturulan alanlarda 30 firmaya ait sıcak hava balonlarının gökyüzünü yükseldiği kaydedildi. Balon turu ücretinin kişi başı 180-230 dolar arasında değiştiği Pamukkale'de 2019 yılı Ocak-Ekim ayı döneminde ise 153 bin 511 turistin uçtuğu öğrenildi.

Balon turlarına katılanların büyük çoğunluğunu yabancı turistlerin oluşturduğu bu oran içerisinde ise Çinli turistlerin büyük çoğunlukta olduğu aktarıldı.