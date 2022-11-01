Yaktığı daireye, kendini kilitleyince polisi alarma geçirdi

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1368 Sokak üzerindeki 7 katli bir apartmanın 2. katında yaşandı. Yalnız yaşayan 30 yaşındaki A.Ç, iki gün önce sabaha karşı dairede yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen yangın üst katlara kadar yükseldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dairede ve üst katlarda maddi hasar meydana geldi. Evin yanmayan diğer odasında yaşamaya devam eden A.Ç, sabah saatlerinde kendini eve kilitledi. A.Ç'nin hayatından endişe duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri A.Ç'den kapıyı açmasını istedi. Yaklaşık yarım saat kapıyı açmayan A.Ç, daha sonra kendiliğinden teslim oldu. İlk tedavisi olay yerinde yapılan A.Ç, polis eşliğinde binadan çıkarılıp ambulansa götürüldü. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ç'nin tedavisi devam ederken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İsa Akar - Fırat Demir

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