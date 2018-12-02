Yaktıkları ateş sayesinde 8 buçuk saatte kurtarıldılar

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Amatör dağcılık yaptıkları öne sürülen İran uyruklu şahıslar Mohsen Jamaıi (27) ve Ramin Sasari (30), bugün öğle saatlerinde Çamlık diye adlandırılan ormanlık alandan Bağbaşı Dağı'na tırmandı. Dağda henüz bilinmeyen bir nedenle düşen ve yaralanan şahıslar, dağda mahsur kaldı. Yaralılar durumu saat 16:00 sıralarında 112 Acil servisine bildirdi.

Ateşle tespit edildi, 4 buçuk saatte ulaşıldı

Karanlığında bastırması ile ekiplere yerlerini tarif edemeyen yaralılar için AFAD ekipleri sirenler çalarak yaralıların yerlerini tespit etmeye çalıştı. Yerleri öğrenilemeyen şahıslara AFAD ekipleri telefonla ulaşılarak ateş yakmaları istendi. Yaktıkları ateşle yerleri tespit edilen şahıslar için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ateş yakılan ve yaralıların yerlerinin belirlendiği bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Dağ Arama Kurtarma (DAK) ve çeşitli kurtarma ekipleri yaralıları kurtarmak için harekete geçti. Bölgenin arazi ve yol şartlarının uygun olmaması nedeniyle dağın bir kısmına kadar dağ araçları ile giden ekipler, yolun büyük bir kısmını yaya olarak tırmandı. Ekipler yaralıların bulunduğu kayalık alana, yaklaşık 4 buçuk saat süren tırmanma sonucu saat 20:30 sıralarında ulaştı. Bölgede 2 ambulans hazır olarak bekletildi.

Bölge drone ile aydınlatıldı

Kayalık alanda güçlükle tırmanan ekipler, yaralıları sedyelere koyarak indirme çalışması başlattı. Dağlık alana dağılan ve yaralıları kurtarmak için seferber olan ekipler, kurtarma çalışmalarına karanlığın olumsuz etkisine karşı altına ışık bağladıkları drone aracını kurtarma ekiplerinin üzerinde havalandırarak bölgeyi aydınlattı.

70 kişi seferber oldu

Yaklaşık 70 arama kurtarma görevlisinin katıldığı çalışmalarda yaralıları 5 buçuk saat süren çalışma sonucu saat 00:30 sıralarında sedyelerle ambulansların bulunduğu alana getirdi. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde kırık meydana gelen yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili ayrıca soruşturma başlatıldığı da bildirildi.