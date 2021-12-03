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Yakup Sekizkök: 'Maç boyunca hem savunmada hem de hücumda savaştık ama olmadı'

Yakup Sekizkök: 'Maç boyunca hem savunmada hem de hücumda savaştık ama olmadı'
Yakup Sekizkök: 'Maç boyunca hem savunmada hem de hücumda savaştık ama olmadı'

Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Yakup Sekizkök, Barcelona maçından sonra yaptığı açıklamada, "Maç boyunca hem savunmada hem de hücumda savaştık ama olmadı" dedi.

Yakup Sekizkök: 'Maç boyunca hem savunmada hem de hücumda savaştık ama olmadı' - Tıkla İzle

THY Euroleague'in 13. haftasında Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona'ya uzatmalarda 95-93'lük skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına Başantrenör Ergin Ataman'ın ihraç edilmesinden dolayı Yardımcı Antrenör Yakup Sekizkök katıldı.

Bu akşam kötü bir mağlubiyet yaşadıklarını belirten Sekizkök, "Kazanmak için sahaya çıkmıştık. İlk yarıda gayet iyiydik. İkinci yarıdaki rakibimizin değişim savunması bizim ritmimizi bozdu. Sertaç'ın tepeden bulduğu 3 sayılar oyun düzenimizi bozmaya devam etti. Maçı uzatmaya götürdük ama gelen teknik faullerden sonra ritmimiz bir kez daha bozuldu. Maç boyunca hem savunmada hem de hücumda savaştık ama olmadı" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort
 

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