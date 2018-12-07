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Yalçın: '1 puana mutlu olamadık'

Yalçın: '1 puana mutlu olamadık'
Yalçın: '1 puana mutlu olamadık'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergan Yalçın, aldıkları 1 puana mutlu olmadıklarını belirterek, "Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Kazanacak fırsatları yakaladık. Bu seferde sonuçlandıramadık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından aldıkları bir puana mutlu olamadıklarına değinen Sergen Yalçın, “Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Kazanacak fırsatları yakaladık. Ama sonuçlandıramadık. Maalesef kaleciyi geçemedik. Takım çok iyi mücadele etti, oyuncularımın performansından memnunum. Çok iyi savunma kurgusu uyguladık. Neredeyse rakibe pozisyon vermedik. Biraz daha geliştirmeliyiz. Oyunsal anlamda kendimizi daha da geliştirmeliyiz. Önümüzdeki zorlu maçlar var. Bugünde oyun ve mücadeleden çok memnunum” diye konuştu.

İsa Akar - Ertuğrul Gün
 

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