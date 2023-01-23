Yalnız yaşadığı dükkandan 2 gün boyunca çıkmayınca öldüğü anlaşıldı

Olay, Mehmet Pırıltı Caddesi üzerindeki bir apartmanının giriş katındaki dükkanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 aydır bir dükkanda yalnız yaşayan Naci Yanık'ı (72) 2 gün boyunca göremeyen arkadaşları dükkana geldi. Camdan içeriye baktıklarında Yanık'ın koltuk üzerinde hareketsiz olduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dükkanını kapısının içten kilitli olması üzerine polis ekipleri odunla camı kırarak içeriye girdi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Naci Yanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Her gün dışarı çıktığı belirtilen yaşlı adamın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser

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