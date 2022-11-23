Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kileci Mahallesi 31003 Sokak'ta yalnız başına ikamet eden İsa Sadıç'tan haber alamayan bir arkadaşı merak edip evine geldi. Kapının açık olduğunu gören arkadaşı içeri girdiğinde merdivenlerin orada İsa Sadıç'ı hareketsiz bir şekilde bulunca durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde İsa Sadıç'ın 5-6 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceğini belirledi. 59 yaşında olduğu öğrenilen İsa Sadıç'ın merdivenden düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının evde yaptığı incelemede, hayatını kaybeden İsa Sadıç'ın evinin bahçesinde beslediği köpeklerden birisin de açlıktan öldüğünü diğer köpeğin ise açlıktan ölmek üzere olduğu görüldü.

Bitkin haldeki köpek, Akşehir Belediyesi ekiplerince alınarak tedavisi için geçici barınağa götürüldü. Eşinden boşandığı ve biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilen İsa Sadıç'ın evinde yalnız yaşadığı, kendisini telefonla 5 gündür arayan arkadaşının telefona cevap vermediği öğrenildi. Hayatını kaybeden İsa Sadıç'ın cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada evin önüne gelen kızı ve yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.

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