Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Olay, Yeni mahalle Üçhüyük sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde yalnız yaşayan Hüseyin Sezer Mısırlıoğlu'ndan (81) bir süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çilingir çağırarak eve girdi.

İçeri giren ekipler Mısırlıoğlu'nu hareketsiz yatarken buldu. Ardından sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mısırlıoğlu'nun öldüğünü belirledi. Mısırlıoğlu'nun cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Onur Dal

