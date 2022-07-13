Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu!

Olay, Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Birlik Sokak üzerinde bulunan müstakil evde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Arkadaşlarının iki gündür kendisinden haber alamadığı 44 yaşındaki Süleyman Şen'in cansız bedeni, ziyarete gelen arkadaşı tarafından bulundu. Anahtarın üstünde bulunduğu kapıyı açmasıyla birlikte Şen'in cansız bedeniyle karşılaşan arkadaşının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi sonucunda olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Süleyman Şen'e ait otomobilin evin önünde camları açık ve anahtarı üstünde bir şekilde bulunması dikkat çekti. Şen'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Süleyman Şen'in bakıp beslediği iki köpek ise evin önünden ayrılmadı. Bahçede kulübeleri olan iki köpek, ekiplerin çalışmaları esnasında evin giriş kapısında bekledi.

Ahmet Serdar Eser - Gazi Taş - Fırat Demir

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